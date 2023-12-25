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Мебель: производство и продажа в Нижнем Новгороде

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Кровать для медучреждений СС-КМО.191.01А спинка две дуги -6%
Кровать для медучреждений СС-КМО.191.01А спинка две дуги
Кровать для медучреждений СС-КМО.191.01А спинка две дугиБюджетная модель для медицинского уч..
5 440 р. 5 120 р.
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Кровать медицинская М180-01 односпальная со сварной сеткой -23%
Кровать медицинская М180-01 односпальная со сварной сеткой
Кровать медицинская М180-01 односпальная со сварной сеткойРегистрационное удостоверение № РЗ..
9 900 р. 7 623 р.
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Новинки Лидеры продаж
Секция стульев трехместная М112-013 с перфорацией New
Секция стульев трехместная М112-013 с перфорацией
Секция стульев трехместная М112-013 с перфорацией  для залов ожидания вокзалов, аэропортов. ..
14 750 р.
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Секция стульев с перфорацией М112-012 двухместная New
Секция стульев с перфорацией М112-012 двухместная
Секция стульев металлическая М112-012 двухместная перфорированнаяслужит для размещения пасса..
11 020 р.
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Кресло офисное сетка НС-201 с поясничной поддержкой New
Кресло офисное сетка НС-201 с поясничной поддержкой
Кресло офисное сетка НС-201 с поясничной поддержкой и механизмом качания для организации рабочего..
9 360 р.
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Секция пластиковых стульев М23 двухместная New
Секция пластиковых стульев М23 двухместная
Секция пластиковых стульев М23 двухместная-разборная модель.Стулья с монолитными пластиковым..
9 500 р.
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Стойка для капельницы разборная М 192-02
Стойка для капельницы разборная М 192-02
Стойка для капельницы разборная М 192-02.   Стойка для капельницы разборная ..
1 730 р.
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Табурет для пианино винтовой М92
Табурет для пианино винтовой М92
Табурет для пианино винтовой М92   Табурет подойдет для занятий музыкой,можно использова..
2 680 р.
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Стул врача Н92-102 (аналог КМ-Магма СМ)
Стул врача Н92-102 (аналог КМ-Магма СМ)
Стул врача Н92-102 - бюджетная модель стула со спинкой в медицинский кабинет, кабинет стоматолога..
4 200 р.
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Штатив для капельницы разборный М 192-03
Штатив для капельницы разборный М 192-03
Штатив для капельницы разборный М 192-03с двумя держателями, регулировкой по высоте.Шт..
1 280 р.
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Последние новости
С наступающим Новым Годом!

С наступающим Новым Годом!

lion966 25.12.2023 0
С наступающим  Новым  2024 годом, дорогие друзья! Пусть этот год с легкостью войдет в жизнь каждого из нас, подарит море позитива, жизненной энергии, вдохновения,любви и творчества, стабильност...
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Новое поступление перфорированных секций стульев

Новое поступление перфорированных секций стульев

lion966 25.12.2023 0
На склад поступили сварные секции с перфорацией СС432 трехместныеи разборные перфорированные секции стульев СС432.Ознакомиться со всей линейкой многоместных секций стульев вы можете на нашем сайте...
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Новое поступление китайских кресел и табуретов

Новое поступление китайских кресел и табуретов

lion966 18.12.2023 0
Уважаемые Покупатели!  Рады Вам сообщить о поступлении на склад китайских табуретов НС 140В, ЕТ-9040-1аи кресел со спинкой  НС-303,  ЕТ 9040-2а.Цвета в ассортименте.Спешите заказать!   ...
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Мы рады приветствовать Вас в нашем интернет магазине мебели!

Вашему вниманию представлен богатый ассортимент мебели на металлической основе, модели из массива дерева, стекла, пластика, МДФ. Компания «ТехсервисНН» действует на рынке более 15 лет и осуществляет производство мебели для дома и дачи, общественных учреждений и офисов, помогает оснастить больницы, поликлиники и санатории, предлагает по приемлемой цене практичную и красивую мебель для кафе и ресторанов.

ООО "ТехсервисНН" – воплощение вашего фирменного стиля.

Наша мебель дает возможность преобразить и грамотно использовать пространство помещения независимо от его планировки. Воспользовавшись этим выгодным предложением, вы сможете обеспечить комфорт в любом месте. Уютная садовая мебель или офисные кресла, комплексное торговое оборудование или удобные медицинские кушетки, эксклюзивный диван для кухни или классический табурет – все это представлено в ООО "ТехсервисНН"

Качественные кухонные и обеденные столы и стулья изготавливаются из экологически безопасных материалов. Дорогие модели произведены исключительно из натурального дерева, бюджетные – из МДФ, пластика, ЛДСП.

Стильные обеденные группы из нержавеющей стали являются устойчивыми к воздействию кислот, щелочей и коррозии. А хромированные барные стулья гармонично впишутся в интерьер любого кафе, ночного клуба или ресторана.

Идеальным считается сочетание дерева и металла. Любители активного времяпровождения оценят наши кресла и табуреты на винтовой опоре на высоких ножках. Они отлично подходят и для коктейльных вечеринок с друзьями, и для наслаждения утренним кофе.

Обставить просторную кухню или комнату – не проблема. Владельцам же небольших комнат на помощь придут складные столы и стулья с регулируемыми габаритами. Не менее рационально в небольшую кухню впишется диван угловой со встроенными ящиками, в которых можно хранить уйму полезных вещей, и табуреты компактных размеров.

Комфорт начинается с … мебели.

Кроме кухонной мебели, мы предлагаем медицинскую и лабораторную мебель, изготовленную из высококачественных гипоаллергенных материалов. Наши кресла лабораторные легкие, прочные и долговечные. А кушетки медицинские можно приобрести в различных цветовых решениях.

Все изделия спроектированы с учетом предоставления максимального комфорта пациентам. Выполненные с учетом требований и стандартов, практичные и удобные кушетки складные не будут загромождать пространство. Наши клиенты могут также приобрести кушетки массажные по приемлемой цене.

Солидная офисная мебель от ООО "ТехсервисНН" даст понять партнерам, что с Вашей компанией можно строить долгосрочные отношения. Расположите к себе клиентов, размещая в приемной диван офисный высокого класса! Стильные вешалки гардеробные на рецепции – свидетельство Вашего гостеприимства и открытости. А недорогие и удобные секции стульев для конференц-залов помогут с комфортом провести любую встречу или семинар.

Осуществить покупку Вы сможете, не выходя из дома. Выберите понравившуюся модель мебели в нашем каталоге и оформите заказ. Вам всегда помогут наши продавцы-консультанты.

 

 

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