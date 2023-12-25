Вашему вниманию представлен богатый ассортимент мебели на металлической основе, модели из массива дерева, стекла, пластика, МДФ. Компания «ТехсервисНН» действует на рынке более 15 лет и осуществляет производство мебели для дома и дачи, общественных учреждений и офисов, помогает оснастить больницы, поликлиники и санатории, предлагает по приемлемой цене практичную и красивую мебель для кафе и ресторанов.



ООО "ТехсервисНН" – воплощение вашего фирменного стиля.



Наша мебель дает возможность преобразить и грамотно использовать пространство помещения независимо от его планировки. Воспользовавшись этим выгодным предложением, вы сможете обеспечить комфорт в любом месте. Уютная садовая мебель или офисные кресла, комплексное торговое оборудование или удобные медицинские кушетки, эксклюзивный диван для кухни или классический табурет – все это представлено в ООО "ТехсервисНН"



Качественные кухонные и обеденные столы и стулья изготавливаются из экологически безопасных материалов. Дорогие модели произведены исключительно из натурального дерева, бюджетные – из МДФ, пластика, ЛДСП.



Стильные обеденные группы из нержавеющей стали являются устойчивыми к воздействию кислот, щелочей и коррозии. А хромированные барные стулья гармонично впишутся в интерьер любого кафе, ночного клуба или ресторана.



Идеальным считается сочетание дерева и металла. Любители активного времяпровождения оценят наши кресла и табуреты на винтовой опоре на высоких ножках. Они отлично подходят и для коктейльных вечеринок с друзьями, и для наслаждения утренним кофе.



Обставить просторную кухню или комнату – не проблема. Владельцам же небольших комнат на помощь придут складные столы и стулья с регулируемыми габаритами. Не менее рационально в небольшую кухню впишется диван угловой со встроенными ящиками, в которых можно хранить уйму полезных вещей, и табуреты компактных размеров.



Комфорт начинается с … мебели.



Кроме кухонной мебели, мы предлагаем медицинскую и лабораторную мебель, изготовленную из высококачественных гипоаллергенных материалов. Наши кресла лабораторные легкие, прочные и долговечные. А кушетки медицинские можно приобрести в различных цветовых решениях.



Все изделия спроектированы с учетом предоставления максимального комфорта пациентам. Выполненные с учетом требований и стандартов, практичные и удобные кушетки складные не будут загромождать пространство. Наши клиенты могут также приобрести кушетки массажные по приемлемой цене.



Солидная офисная мебель от ООО "ТехсервисНН" даст понять партнерам, что с Вашей компанией можно строить долгосрочные отношения. Расположите к себе клиентов, размещая в приемной диван офисный высокого класса! Стильные вешалки гардеробные на рецепции – свидетельство Вашего гостеприимства и открытости. А недорогие и удобные секции стульев для конференц-залов помогут с комфортом провести любую встречу или семинар.



Осуществить покупку Вы сможете, не выходя из дома. Выберите понравившуюся модель мебели в нашем каталоге и оформите заказ. Вам всегда помогут наши продавцы-консультанты.

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